Благой призна за раздялата с Десислава
Източници твърдят, че от няколко месеца отношенията между двамата не вървят
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Източници твърдят, че от няколко месеца отношенията между двамата не вървят
Спортистът и изпълнителката са разделени от два месеца
Жестока глоба отнесе шампионът от младежката олимпиада и световното първенство за юноши миналата година Благой Найденов. Българският професионален бок...
Българската професионална боксова федерация е сезирала европейския боксов съюз по случая с Благой Найденов. Световният шампион при младежите получи пр...
Талантът ни дебютира катастрофално в профибокса Един от най-големите таланти в българския бокс Благой Найденов всъщност е бил нокаутиран при дебюта с...
Провали се дебютът на професионалния ринг на най-големия ни талант в бокса. 18-годишният Благой Найденов трябваше да се бие в събота със съперник от И...
Боксьор сви номер на Ганчев и ще бяга в САЩ. Олимпийският и световен шампион за младежи Благой Найденов за пореден път си смени мнението. Той веднъж в...
Босът на "Литекс" ще плаща заплатата на Благой Найденов Гриша Ганчев спря Благой Найденов за професионалния бокс. Босът на "Литекс" ще дава заплата н...
Боксьор беше избран за най-добър млад спортист на България за 2014 г. 18-годишният Благой Найденов стана четвъртият победител в анкетата на сайта за д...
Боксьорът Благой Найденов кръшнал с русо Олимпийският шампион по бокс за младежи Благой Найденов се забърка в любовен скандал. Приятелката на голямат...
Нанджин. Боксьорът Благой Найденов спечели златен медал от вторите младежки олимпийски игри в Нанджин. В кат. 81 кг световният шампион за младежи граб...
София. Благой Найденов спечели шампионската титла в категория до 81 кг. на Световното първенство по бокс за младежи в София. Във финалната среща 18-г...
Благой Найденов - Белята ще гони златния медал в кат. до 81 кг на световното първенство по бокс за младежи в София. На 1/2-финалите софиянецът се спр...
София. Европейският шампион от София 2012 Благой Найденов (на снимката в червения екип) постигна днес невероятна победа по точки над руснака Ислам Тек...