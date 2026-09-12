Макенджиев реши мача между "Берое" и "Славия"
"Берое" загуби у дома с 1:2 от "Славия" в последния мач от 13-ия кръг на А група. В Стара Загора "белите" се възползваха по най-добрия начин от грешки...
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"Берое" загуби у дома с 1:2 от "Славия" в последния мач от 13-ия кръг на А група. В Стара Загора "белите" се възползваха по най-добрия начин от грешки...
Вратарят на "Берое" Благой Макенджиев ще се присъедини към лагера на националния отбор на България за европейските квалификации с Норвегия на 3 септем...
Стара Загора. Вратарят Благой Макенджиев започна подготовка с "Берое" и се очаква в близките няколко дни той да подпише договор с клуба. Това съобщих...