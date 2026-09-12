Колко прибира Багата от мача със Сакай
Българинът взима 60 000 долара след загубата
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Българинът взима 60 000 долара след загубата
Най-богат от Чикаго си тръгна Сехудо
Благой Иванов продължава доминацията си в смесените бойни изкуства. Нашенецът защити световната си титла в тежка категория на WSOF след победа над Джо...
Преди броени часове се състоя финалът на турнира в тежката категория на Bellator. Двамата противници - Благой Иванов - Багата и Александър Волков се и...
Ню Йорк. Благой Иванов - Багата постигна нов успех в САЩ. Той записа своята десета поредна победа в смесените двубои ММА. Българинът победи Рич Хе...