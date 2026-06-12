Актуализират транспортната схема в Пиринско
Благоевград. Работна среща се проведе за актуализация на областната транспортна схема. Тя бе в сградата на областната администрация и не нея присъства...
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Благоевград. Работна среща се проведе за актуализация на областната транспортна схема. Тя бе в сградата на областната администрация и не нея присъства...