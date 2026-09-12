Всичко за Blackberry

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Blackberry съкращава 4500 души

Blackberry съкращава 4500 души

Отава. Blackberry съобщи, че планира да съкрати 4500 души или 40% от персонала си по света. Компанията ще се опита по този начин да намали загубите си...

21 септември | 8:31
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Обама залага на Blackberry

Обама залага на Blackberry

Вашингтон. Най-популярните американски политици в Twitter използват смартфоните си, за да пускат съобщения в социалната мрежа. Това дава възможност ле...

18 април | 22:55
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