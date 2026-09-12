Blackberry възнамерява да пусне нов телефон с клавиатура
Барселона. Blackberry обави, че до края на година възнамерява да пусне нов модел с физическа клавиатура. Изпълнителният директор Джон Чен, който огла...
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Барселона. Blackberry обави, че до края на година възнамерява да пусне нов модел с физическа клавиатура. Изпълнителният директор Джон Чен, който огла...
Отава. Катарски държавен фонд е сред скромната група инвеститори, които наскоро са вложили 1 млрд. долара на канадския производител на смартфони „Блек...
Джон Чен смени Торстен Хейнс като изпълнителен директор
Отава. Канадският производител на телефони BlackBerry отчете рекордна загуба за второто тримесечие на фискалната година. Компанията обяви 965 млн. дол...
Торонто. BlackBerry Ltd отчете тримесечна загуба от близо 1 млрд. щатски долара в петък , в съответствие с предупреждение от миналата седмица. Blac...
Торонто. Блекбери (BlackBerry) съобщи за постигнато споразумение с финансова група, оглавявана от канадския инвестиционен фонд Феърфакс (Fairfax), к...
Съкращават 40% от служителите си
Отава. Blackberry съобщи, че планира да съкрати 4500 души или 40% от персонала си по света. Компанията ще се опита по този начин да намали загубите си...
Ватерло. Производителяt на смартфони Blackberry сформира комисия, която да проучи стратегическите опции за бизнес, което може да доведе до продажбат...
BlackBerry тихомълком уволни шефа на продажбите в САЩ Ричард Пиасентин. Това се е случило миналия месец, информира The Wall Street Journal. Изданието...
Вашингтон. Най-популярните американски политици в Twitter използват смартфоните си, за да пускат съобщения в социалната мрежа. Това дава възможност ле...