BILLA Card спечели първа награда за „Бизнес проект на годината“
Компанията е отличена в две категории в конкурса b2b Media Awards 2021
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Компанията е отличена в две категории в конкурса b2b Media Awards 2021
15-годишните ще трябва да знаят що е лихва, дивидент, акции и кредит Доскоро предприемачеството бе нещо, което влизаше в училище предимно през задния...
Мениджъри от утвърдени компании, както и някои от най-бързо прогресиращите български предприемачи, ще станат ментори на студенти, които желаят да запо...