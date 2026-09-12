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В осми клас с учебна фирма

В осми клас с учебна фирма

15-годишните ще трябва да знаят що е лихва, дивидент, акции и кредит Доскоро предприемачеството бе нещо, което влизаше в училище предимно през задния...

26 март | 8:05
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