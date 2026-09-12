Мъж наръга приятелката си в столична дискотека
21-годишно момиче е наръгано в столична дискотека. Инцидентът е станал в нощта срещу 16 януари. Здравислав Латинов, който е бившо гадже на пострадалат...
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21-годишно момиче е наръгано в столична дискотека. Инцидентът е станал в нощта срещу 16 януари. Здравислав Латинов, който е бившо гадже на пострадалат...
Дениз Ричардс - красива актриса, бивша съпруга на Чарли Шийн, майка на три деца - три пъти е прибягвала до услугите на пластични хирурзи. В интервю за...
Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наредил убийството на бившата си любовница - певицата Хион Сон-уол, защото дамата и нейни колеги музиканти записа...