Депутатите решиха за тока за бита
В парламента приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката
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В парламента приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката
Решението е на първо четене
Той е уплашен и много притеснен. Мисля, че е бил бит, казва бащата
Разкритието направи Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ)
Нападателят е на 27 години и е идентифициран от полицията като Лари Уинстън Болин
Цената на тока за бита през новия регулаторен период - 1 юли 2016 - 30 юни 2017, остава без промяна. Това става ясно от проект за ценовото решение, пу...
Да се премахне определянето на фиксирани цени на тока за бита от КЕВР, предлага Световната банка. Функционирането на хибриден модел на електроенергийн...
Районен инспектор е бит в Сливен. Побоят е нанесен от роми, научи "Стандарт". Полицаят, който е бил цивилен, е бил нападнат в събота призори в кварта...
В навечерието на празника на жената 8-ми март археологическият комплекс „Калето" в Мездра показа бита на домакинята през Възраждането. Екзпозицията „Е...
Привърженикът, който стана причина за бунтовете в Бастия, пристигна на бойното поле и призова за мир. Максим Бьо загуби зрение в лявото си око след сб...
Цената на тока за бита и за малките фирми, прикачени към мрежата ниско напрежение, няма да бъде променяна до следващото ценово решение на КЕВР. Това з...