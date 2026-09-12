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Мюнхен кани на по бира

Мюнхен кани на по бира

Мюнхен. В Мюнхен в 11 часа местно време официално започна 181-вото издание на най-големият бирен празник "Октоберфест". По традизия бе отпушено 200-ли...

20 септември | 16:16
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