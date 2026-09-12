Бракували милиард халби бира във Великобритания
Причината са затворените заведения заради пандемията
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Причината са затворените заведения заради пандемията
Куба трябва да внесе 5 млн. каси бира, за да задоволи търсенето, възникнало поради увеличилия се брой туристи, разкри местното министерство на храните...
Мюнхен. В Мюнхен в 11 часа местно време официално започна 181-вото издание на най-големият бирен празник "Октоберфест". По традизия бе отпушено 200-ли...