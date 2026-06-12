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Birdman триумфира на Оскарите

Birdman триумфира на Оскарите

Филмът "Birdman" ("Бърдмен или Неочакваната добродетел на невежеството") спечели 4 статуетки "Оскар", сред които най-престижната награда на Американск...

23 февруари | 7:16
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