Birdman триумфира на Оскарите
Филмът "Birdman" ("Бърдмен или Неочакваната добродетел на невежеството") спечели 4 статуетки "Оскар", сред които най-престижната награда на Американск...
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Филмът "Birdman" ("Бърдмен или Неочакваната добродетел на невежеството") спечели 4 статуетки "Оскар", сред които най-престижната награда на Американск...