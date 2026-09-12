Пробиваме с биовино по рецепта на траките
Шансът на балканските изби, а в частност и на българските производители, е да предложат вино по традиционна рецепта от местни сортове. Търсенето на по...
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Шансът на балканските изби, а в частност и на българските производители, е да предложат вино по традиционна рецепта от местни сортове. Търсенето на по...
Брюксел дава 42,5 млн. евро за инвестиции в избите
Гроздовата напитка ще се прави по правила, определени от Брюксел