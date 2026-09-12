Огромна изненада от Биляна Гавазова! Разкритието
Тя реши да си направи експеримент
Следете всички новини, анализи и коментари за Биляна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя реши да си направи експеримент
След речта на Биляна, Берке не й остана длъжен
За последно била видяна в района на Централни хали
Обявен е официално за издирване
По първоначални данни жената се е хвърлила от 7-я етаж на сграда
Българското футболно съдийство е в шок
Насиненото око тя отдава на удара от падането, като е имала лек оток
На Биляна много й харесва Враца, за Коледа сме на Мавриций, разкри звездата
Тази седмица д-р Биляна Захариева от "Откраднат живот" ще изпадне в много трудна ситуация. Състоянието й ще се влоши рязко след инцидента с тежко болн...
Звездата на Народния театър Биляна Петринска дебютира като певица. Един от най-добрите басисти в България - Веселин Веселинов - Еко, написа парче спец...