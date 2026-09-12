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Биляна с дебют като певица

Биляна с дебют като певица

Звездата на Народния театър Биляна Петринска дебютира като певица. Един от най-добрите басисти в България - Веселин Веселинов - Еко, написа парче спец...

14 февруари | 18:50
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