Как върви ремонтът на "Биг Бен"
Възстановяването на 77-годишната часовникова кула започна през 2017
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Възстановяването на 77-годишната часовникова кула започна през 2017
Един от символите на британската столица е в ремонт вече две години
Един от символите на британската столица - Биг Бен, може да спре за 4 месеца заради спешен ремонт. Въпросът се разглежда от парламента, съобщават в. "...
Хасково. Камбана, излята в леярна в околностите на Лондон, ще огласява часа в центъра на Хасково. Тя е изработена в най-старата работилница на Острова...