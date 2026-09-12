Всичко за Биг Бен

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Биг Бен спира за 4 месеца

Биг Бен спира за 4 месеца

Един от символите на британската столица - Биг Бен, може да спре за 4 месеца заради спешен ремонт. Въпросът се разглежда от парламента, съобщават в. "...

18 октомври | 19:20
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