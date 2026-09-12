Бум на БГ студенти в Англия заради Brexit
Холандия привлича младежи от ЕС с евтино финансиране Вместо да охлади ентусиазма за следване във Великобритания, очакването за Брекзит засилва интере...
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Холандия привлича младежи от ЕС с евтино финансиране Вместо да охлади ентусиазма за следване във Великобритания, очакването за Брекзит засилва интере...
До $6000 изкарват българите на бригади в САЩ, най-често с тях плащат магистратури Нашите обслужват клиенти на круизи, Хаваите пък търсят инструктори...
Може да получат като заем над 1000 евро на месец, част от сумата не се връща В последните години Холандия стана третата дестинация, към която има зас...