Нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ ще приключи на 20 юли
След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за налагане на модел за облекчаване на индустрията от заплащане на зелена енергия и запазване на...
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След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за налагане на модел за облекчаване на индустрията от заплащане на зелена енергия и запазване на...
Очакваме Брюксел да нотифицира наредбата за намаляване на тежестта от ВЕИ до края на април Докъде стигна реформата в българската енергетика? Кога н...
Спрете преференциите и помощите за производителите на електричество, казва Константин Стаменов Скок на тока за бизнеса с 22% от 1 юли може да изгони...
Енергийната политика заплашва националната сигурност, заявяват от КРИБ и БФИЕК Цените на петрола достигнаха най-ниски нива за последните 5 години, а...
В Гърция ел. енергията е по-евтина, но има пречки за вноса Тарифите трябва да са по-ниски през нощта, казва Константин Стаменов Свободен ли е свобо...