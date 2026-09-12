Нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ ще приключи на 20 юли

След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за налагане на модел за облекчаване на индустрията от заплащане на зелена енергия и запазване на...