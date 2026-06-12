За 4 години са кастрирани 6 000 котки в България
София. 6 000 котки са кастрирани в България за 4 години, съобщи БНР. Кампанията започва през 2011 г., след като котешката популация започва да нараств...
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София. 6 000 котки са кастрирани в България за 4 години, съобщи БНР. Кампанията започва през 2011 г., след като котешката популация започва да нараств...