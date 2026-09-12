Чудо: сперматозоиди се появиха там, където ги нямаше
Милиони мъже по света живеят с диагнозата азооспермия
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Милиони мъже по света живеят с диагнозата азооспермия
Клиничното изпитване фаза 1 е успешно
Извършени са множество лабораторни проучвания за влиянието на ваксините при жените
Обикновено той се използва, когато нещо се е случило внезапно и изненадващо
Информационна кампания за двойки с репродуктивни проблеми ще проведе болница Шейново. На пациентите ще бъдат направени безплатни профилактични преглед...