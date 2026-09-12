И Google пуска приложение за безплатни разговори
София. Ново приложение на Google ще ни позволява да говорим безплатно по мобилните си телефони и да водим по-евтини международни разговори. Технология...
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София. Ново приложение на Google ще ни позволява да говорим безплатно по мобилните си телефони и да водим по-евтини международни разговори. Технология...
Мобилната услуга Whats App, която наскоро стана притежание на Фейсбук за 19 млрд. евро, ще предостави опция за безплатни разговори до средата на тази...
ЕК иска власт да отменя решения на националните регулатори