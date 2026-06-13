Каварна рок фест дава безплатни покани за кръводарители
Благотворителна инициатива в помощ на децата ще се проведе тази година по повод 10-годишнината на Каварна рок фест. Организаторите на фестивала съвмес...
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Благотворителна инициатива в помощ на децата ще се проведе тази година по повод 10-годишнината на Каварна рок фест. Организаторите на фестивала съвмес...