Юристи консултират безплатно жертви на домашно насилие
Юристи от Жени ГЕРБ - Благоевград два дни ще дават безплатни консултации по Закона за защита от домашното насилие. Днес от 10.00 до 12.00 часа и от 14...
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Юристи от Жени ГЕРБ - Благоевград два дни ще дават безплатни консултации по Закона за защита от домашното насилие. Днес от 10.00 до 12.00 часа и от 14...