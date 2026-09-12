54 души 8 месеца ще имат топъл обяд вкъщи
54 нуждаещи се жители на община Банско ще получават топъл обяд в продължение на 8 месеца. Ръководството сключи с Министерството на труда и социалната...
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54 нуждаещи се жители на община Банско ще получават топъл обяд в продължение на 8 месеца. Ръководството сключи с Министерството на труда и социалната...
Кърджали. В Кърджалийско над 350 души ще продължат да получават безплатен обяд в обществените трапезарии от 1 януари до 30 април 2015 година, съобщи д...
22 деца починаха, а 25 са в болница след отравяне с храна в училищен стол в източния индийски щат Бихар. Храната била предоставена от програмата за ос...