Порошенко пуска безпилотни самолети на ОССЕ в Източна Украйна
Киев. Украинският президент Петро Порошенко даде разрешение наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да използват...
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Киев. Украинският президент Петро Порошенко даде разрешение наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да използват...
Повече от 400 безпилотни самолета, собственост на въоръжените сили на САЩ, са се разбили в различни части на света в периода от 11 септември 2001 г. д...
Маунтин Вю. Технологичният гигант Google придобива компанията за безпилотни самолети Titan Aerospace, след като надвиши офертата на Facebook, който съ...
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