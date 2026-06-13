За безопасна ваканция се готвят старозагарските деца
Малчуганите ще демонстрират модели за безопасно поведение на пътя и своите знания и умения по оказване на първа помощ и пожарна безопасност Кампания...
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Малчуганите ще демонстрират модели за безопасно поведение на пътя и своите знания и умения по оказване на първа помощ и пожарна безопасност Кампания...