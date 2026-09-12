Истината за бежанците! Ето колко сме настанили
Центровете пълни на 70%
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Центровете пълни на 70%
В Харманли напрежението сред хората расте, бежанският център е препълнен Натискът от бежанци по границата ни все повече се засилва, а центровете за н...
Забраняват вкарването на алкохол в мигрантските центрове, затварят вратите след 22 ч С вечерен час и кучета ще бъдат усмирявани обитателите на центро...
Финландия може да продължи да закрива бежански центрове през 2016г., съобщи ТАСС, като цитира в. "Хелзингин саномат". Мярката може да засегне десетки...
Бежанските центрове у нас са подготвени за зимата. Това заяви пред "Фокус" председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. И изтъкна,...
Първи автобус с бежанци, тръгнал от Унгария, пристигна на границата на Австрия. Това стана след като вчера тази страна и Германия решиха да приемат ощ...
България е готова да даде солидарно средства за изграждане на бежански центрове в трети страни. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов пр...
Варна. Общинският съвет се обяви срещу идеята за закриване на полицейската школа във Варна и превръщането й в бежански лагер. Това стана с декларация,...
София. "В момента имаме много добра координация с Агенцията по бежанците. Много важно е всяка институция да си знае точно ангажиментите и да не ги пре...
София. Считано от вчера е взето решението медиите да имат пълен достъп до центровете и базите за бежанци, обяви пред журналисти Николай Чирпанлиев, пр...