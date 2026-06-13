Гришо: Очаквам различен мач с Тийм
Винаги е хубаво да има български знамена по трибуните, обяви още звездата ни
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Винаги е хубаво да има български знамена по трибуните, обяви още звездата ни
Организаторите започват да връщат пари за продадени билети
Първите два старта ще са във Финландия
Министър Ангелов издаде нова забрана заради пандемията от коронавирус
Каталунците ще играят на празни трибуни и на старта на Шампионската лига
Мачът остава на 12 декември
БНТ 3 ще излъчи младежката евроквалификация на 9 октомври от 21,45 ч
Плановете за зрители на стадионите още през есента са замразени
Гран при на Русия ще е първото състезание със зрители за сезона
Мачовете ще са без публика
Решението е на Областният кризисен щаб в града
Гледам в бъдещето, не мисля за тенис, твърди Матадора
Промоутърите искат мачът да е пред публика
Може да направим компромис, за да завършим състезанията, обяви Сър Себ Коу
124-ото издание на турнира ще започне на 27 септември
Някои ще го приемат добре, други не, твърди голаджията
Това е голяма изненада за нас, обявиха от федерацията
Решават тази седмица дали да доиграят първенството на неутрални стадиони
Със сигурност публика няма да има
Отмениха надпреварата във Франция