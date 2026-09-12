Рейс с деца горя край Карнобат, няма пострадали
Автобус, превозващ 31 деца от Слънчев бряг за Крумовград, се е запалил на автомагистрала "Тракия" днес след обяд
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Автобус, превозващ 31 деца от Слънчев бряг за Крумовград, се е запалил на автомагистрала "Тракия" днес след обяд
Късмет извадиха шофьори и пътници при верижна катастрофа край железопътния прелез в село Струмяни. Инцидентът станал към 07:20 часа в понеделник на гл...
Без пострадали се размина огнен инцидент във вторник в Разлог. Джип „Мерцедес" лумна в пламъци, докато се движи по една от централните улици в Дългата...