ЦСКА без попадение в 6 поредни мача
ЦСКА без отбелязан гол в шести пореден мач. Тази вечер "червените" завършиха при резултат 0:0 срещу "Ботев"(Пловдив). Двубоят бе от третия кръг на пл...
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ЦСКА без отбелязан гол в шести пореден мач. Тази вечер "червените" завършиха при резултат 0:0 срещу "Ботев"(Пловдив). Двубоят бе от третия кръг на пл...