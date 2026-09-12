Това ли е новият премиер на Франция? Важна среща при Макрон
Макрон все още не е назначил нов министър-председател
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Макрон все още не е назначил нов министър-председател
Писма с благодарности получи вчера лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов от премиерите на Франция и Холандия. „Привързан съм към традицията н...
Френската полиция е предотвратила терористичен акт в Париж. Новината съобщи френският вътрешен министър Бернар Казньов. В градчето Анржантей е била ев...