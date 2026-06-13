Новите Citroen C4 и Berlingo вече у нас
На автомобилния салон в Женева през пролетта Citroen показа фейслифт версии за популярните си модели C4 и Berlingo. От вчера двата автомобила са и в Б...
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На автомобилния салон в Женева през пролетта Citroen показа фейслифт версии за популярните си модели C4 и Berlingo. От вчера двата автомобила са и в Б...