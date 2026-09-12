Ето го! Новият носител на Златната топка
Заслужено отличие за Карим Бензема
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Заслужено отличие за Карим Бензема
Разкритията около френския тим продължават
Кралският тим вече е трети в Ла Лига
Третират ме като терорист проплака Карим Бензема. Френското издание "Льо Паризиен" извади част от показанията на голаджията по делото свързано с изнуд...
Зинедин Зидан защити сънародника си Карим Бензема и заяви, че Франция не бива да се лишава от услугите му на Евро 2016. "Франция не може да си позволи...
Шантажираха ме, защото бях глупак, признава френският национал Матийо Валбуена си изля душата в своя версия за сексскандала, в който стана жертва на...
Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема днес се изправи пред съда по подозрение в шантаж срещу съотборника си в националния отбор и футболист на Лион...
Нападателят на "Реал" (Мадрид) и френския национален отбор Карим Бензема е арестуван от полицията, заради разследване, което го уличава в изнудване съ...
Нападателят на "Реал" М Карим Бензема се изръси с 250 хиляди долара за топка. Новата придобивка на френския национал е покрита с 72 хиляди цветни диам...
Почваме нова ера, перчи се Франция Докато французите се потят на световното, Франк Рибери пафка трева. Немският в. "Билд" разпространи фотографии на...