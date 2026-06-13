Какво хвърли Беновска към Кирил Петков
Връчи на Кирил Петков и Асен Василев „големи топки“
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Връчи на Кирил Петков и Асен Василев „големи топки“
ДПС ви посочи вратата, твърди журналистката
Акции на парче няма да се продават, обяви пред Илияна Беновска мажоритарният собственик на "сините"
Беновска връчи на Бойко Борисов пощенски плик с неговия лик с въпроса „Кой ще е следващият президент?" В началото на предаването „Беновска пита" по „...
Няма как резултатът от местни избори да не бъде четен като подкрепа или липса на подкрепа за съответната политическа сила, въпреки голямата доза мажор...
Вицепрезидентът Маргарита Попова ще отговаря тази неделя на въпросите на водещата Илияна Беновска в Канал 3. Освен нея гости на журналистката ще бъдат...
Тя пита, тя атакува, за нея няма бариери! Илиана Беновска - авторитетният политически журналист и създател на Радио К2, личността, която смело задава...
Вместо да видим хармония в градивните процеси в България, хората са заливани с цинизми и вулгаризми. Това каза мениджърът на Радио "К2" Илиана Беновск...