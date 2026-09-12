Обвиниха Первез Мушараф в убийство
Исламабад. Съдебните власти на Пакистан обвиниха бившия президент на страната Первез Мушараф в съучастие в убийството на радикалния религиозен лидер...
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Исламабад. Съдебните власти на Пакистан обвиниха бившия президент на страната Первез Мушараф в съучастие в убийството на радикалния религиозен лидер...
Равалпинди. Бившият президент на Пакистан Первез Мушараф получи три обвинения, като всичките са свързани с убийството през 2007 г. на лидера на опозиц...
Исламабад. Неизвестни застреляха прокурора, разследващ убийството на бившия пакистански премиер Беназир Бхуто. Тя беше убита през 2007 г. Чудри Али е...