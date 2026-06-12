„Ал Кайда” планирала атентати в Русия
Терористичната организация „Ал Кайда" е планирала атентати в Русия. Това показват частично разсекретени документи, притежавани от Осама бин Ладен и к...
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Терористичната организация „Ал Кайда" е планирала атентати в Русия. Това показват частично разсекретени документи, притежавани от Осама бин Ладен и к...