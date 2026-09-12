Дъжд и гръмотевици. Голяма беля в наше село
Екип на пожарната успява да загаси огъня преди да се разрастне
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Екип на пожарната успява да загаси огъня преди да се разрастне
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