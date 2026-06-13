Излюпиха се първите соколчета в Сакар
След десетилетия, в които се считаше, че белошипата ветрушка, известна още и като „малък сокол", не се размножава у нас, колонията в сакарското село Л...
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След десетилетия, в които се считаше, че белошипата ветрушка, известна още и като „малък сокол", не се размножава у нас, колонията в сакарското село Л...