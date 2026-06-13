Министър Василева изпрати на свобода ветрушката Зара
Проектът за възстановяване популацията на птицата у нас се сочи като един от най-успешните и затова екоминистерството подпомага Спасителния център за...
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Проектът за възстановяване популацията на птицата у нас се сочи като един от най-успешните и затова екоминистерството подпомага Спасителния център за...
Природозащитниците от „Зелени Балкани" са поставили над 70 изкуствени гнездилки за завръщащите се родната фауна изчезнали птици В защитена зона ,,Сак...