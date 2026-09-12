Кой застреля легендарния Арда? Откриха го мъртъв край Истанбул
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Това съобщи Нова телевизия.
Женският белоглав лешояд Сание снесе яйце в Центъра за диви животни в симитлийското село Ракитна. Преди време птицата бе простреляна, но спасена от ж...
Ливан върна в Израел белоглав лешояд, който бе заподозрян в шпионаж. Птицата прелетяла границата и била заловена от ливански селяни, на които се стор...
Първото белоглаво лешоядче, излюпено на свобода в Природен парк „Врачански Балкан" бе кръстено с името Мишел, информират от пресцентъра на Изпълнителн...