Всичко за Бела Хадид

Следете всички новини, анализи и коментари за Бела Хадид. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно
Бела Хадид има 200 дънки

Бела Хадид има 200 дънки

Бела Хадид, която е новата звезда на поадиума, и сестра на модела Джиджи Хадид, има 200 чифта дънки в гардероба си. "Всеки път си казвам, че нямам ни...

14 октомври | 22:20
0 коментара
9519
Бела се даде на рапър

Бела се даде на рапър

Бела Хадид, най-желаната манекенка днес, стана гадже на рапъра Абел, познат като The Weeknd. 18-годишната брюнетка и 25-годишният канадец, известен с...

07 май | 21:00
0 коментара
14332