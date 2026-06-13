Излиза ли Бела Хадид с Гришо?
Моделката е била изловена в крачка, но с неочакван партньор
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Моделката е била изловена в крачка, но с неочакван партньор
Супер моделът все още се крие в ранчото в Пенсилвания
Важни са метаболизмът и тренировките, казва една от най-големите красавици в света
Супермоделката иска да компенсира щетите, които причинява с постоянните си полети
Бела Хадид, която е новата звезда на поадиума, и сестра на модела Джиджи Хадид, има 200 чифта дънки в гардероба си. "Всеки път си казвам, че нямам ни...
Бела Хадид, най-желаната манекенка днес, стана гадже на рапъра Абел, познат като The Weeknd. 18-годишната брюнетка и 25-годишният канадец, известен с...