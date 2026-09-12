Смайващите думи на Бекенбауер! Слави ги разкри
Кайзера се е изявил като пророк за света
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Кайзера се е изявил като пророк за света
Здравословното състояние на легендата не е добро
Легендата на германския футбол Франц Бекенбауер е в списъка на Етичната комисия на ФИФА с лицата, заподозрени в корупционни схеми, съобщи Билд. Очаква...
Мюнхен. Франц Бекенбауер заяви, че в "Байерн" трябва да бъде направена сериозна чистка. "Аз бих продавал. Ситуацията е такава, че има много играчи, к...