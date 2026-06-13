Няма бедстващи български работници в Чили
„Нито един от 198-те наши работници не бедства в Чили. Всички са в квартирите си, тъй като от 2 дни не работят заради скъсан от поройните дъждове път...
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„Нито един от 198-те наши работници не бедства в Чили. Всички са в квартирите си, тъй като от 2 дни не работят заради скъсан от поройните дъждове път...