На 1 юни: Борисов с подарък за бедни семейства
Премиерът честити 1 юни на всички деца
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Премиерът честити 1 юни на всички деца
3300 непълнолетни майки вече получават ваучери вместо детски в брой Раздаването на храни за бедните ще започне от 6 януари. Първият пакет ще съдържа...
Стотици хора показаха съпричастност към нуждаещи се семейства в Благоевград и участваха в благотворителна кампания. Инициативата за събиране на дългот...
Загреб. Дълговете на близо 60 000 хървати с ниски доходи ще бъдат опростени в изпълнение на нова правителствена програма, съобщи CNN. Хърватското прав...
Стара Загора. Тримата заместници на старозагорския градоначалник Живко Тодоров ще дарят на бедни семейства гласуваните им бонуси по една работна запла...