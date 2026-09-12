Художник видял своя изложба 33 г. по-рано
Георги Чапкънов работи по проект за паметник на вече покойния си приятел. Картините на Бедиг Бедросян са запечатали въздуха на Добруджа Вероятно сте...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бедиг Бедросян. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Чапкънов работи по проект за паметник на вече покойния си приятел. Картините на Бедиг Бедросян са запечатали въздуха на Добруджа Вероятно сте...
Платна на един от най-признатите художници от средата на ХХ в. Бедиг Бедросян ще бъдат изложени в Градската художествена галерия - Пловдив от днес. Оф...
Платна на най-известния художник в Силистра от средата на ХХ в. Бедиг Бедросян събраха снощи във Варна елита на града. Експозицията бе разположена в г...
Картини на Бедиг Бедросян ще бъдат изложени във Варна от 15 октомври