Ето парите на Слави! Станал ли е по-беден
Той вече редовно подава декларациите си
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Той вече редовно подава декларациите си
Очевидно иска да привлича внимание
Бедността и богатството са два различни начина на мислене.
У нас да си богат е опасно, да си беден е унизително, средна класа не съществува, има излишък само на омраза
Когато децата четат тайно наши книги в час, това е победа за българската литература - "ВИП брадър" искаше да ми плати колкото изкарвам за две години,...
Мечката, която бродеше из девинските села Беден и Березе, тормозейки местното население, вече е застреляна. Това съобщи бТВ, позовавайки се на директо...
Мечка нападна човек в девинското село Беден. Пострадалият Румен Буков е пенсионер и отглежда 7 кози, разказа кметът Румен Каров. Станало е нощес в 23...