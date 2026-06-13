Крисия пя през сълзи “Beautiful, Beautiful” (ВИДЕО)
Прочувствено и леко тъжно бе изпълнението на Крисия Тодорова в "Шоуто на Слави" този петък. Момиченцето от Разград изпълни "Beautiful, Beautiful" на F...
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Прочувствено и леко тъжно бе изпълнението на Крисия Тодорова в "Шоуто на Слави" този петък. Момиченцето от Разград изпълни "Beautiful, Beautiful" на F...