БДЖ и PIMK ще качват камионите на влакове
Над 350 служители ще отпаднат от държавния карго жп превозвач до края на годината "БДЖ-Товарни превози" ще започне да транспортира тежкотоварни автом...
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Над 350 служители ще отпаднат от държавния карго жп превозвач до края на годината "БДЖ-Товарни превози" ще започне да транспортира тежкотоварни автом...
PIMK Rail е най-новият - 14-и, железопътен превозвач у нас. Това съобщиха за "Стандарт" от ИА "Железопътна администрация" (ИАЖА). Компанията беше създ...
До две години "БДЖ-Товарни превози" ще може да предлага транзитен превоз на тирове през наша територия. Това каза транспортният министър Ивайло Москов...
Процедурата за раздържавяване на "БДЖ-Товарни превози" трябва да бъде обявена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) до кра...
"БДЖ-Товарни превози" е едно от дружествата, за които държавата ще търси купувач през тази година. Програмата за приватизация за 2015 г. скоро предсто...
До края на март инвеститорите трябва да дадат офертите си