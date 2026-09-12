Всичко за Бдс

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Осъдиха лютеница заради БДС

Осъдиха лютеница заради БДС

Забрана на Комисията за защита на конкуренцията на заблуждаваща реклама от страна на двама производители на лютеница е потвърдена от Върховния админис...

12 юни | 19:35
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Правят БДС за консервите

Правят БДС за консервите

София. БДС за консервите ще е следващата стъпка на правителството за запазване на автентичния вкус на българските продукти. Това съобщи земеделският м...

13 декември | 16:26
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Нов БДС стандарт за храните

Нов БДС стандарт за храните

София. Нови стандарти за родните храни обмисля да въведе земеделското министерство. Целта е не да се замени знакът "Стара планина", а да се стимулира...

28 юли | 20:45
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