Живата традиция: От лабораторията до трапезата – историята на оригиналната българска закваска
В сърцето на българската идентичност стои един феномен, който е прославил страната ни по целия свят
Следете всички новини, анализи и коментари за Бдс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В сърцето на българската идентичност стои един феномен, който е прославил страната ни по целия свят
Двата знака са гаранция за качество и 100% български произход на продуктите
Купувайте продукти по БДС
Сметната палата ще провери обявените приходи на партия "Атака" от членски внос и документите на БДЦ. Това обяви председателят на Сметната палата Цвета...
Падат ограниченията за продажба на яйца директно от фермата Киселото мляко и сиренето в детските градини и училищата да са произведени по Български д...
Забрана на Комисията за защита на конкуренцията на заблуждаваща реклама от страна на двама производители на лютеница е потвърдена от Върховния админис...
София. БДС за консервите ще е следващата стъпка на правителството за запазване на автентичния вкус на българските продукти. Това съобщи земеделският м...
София. Нови стандарти за родните храни обмисля да въведе земеделското министерство. Целта е не да се замени знакът "Стара планина", а да се стимулира...
Ексминистърът направил не лоши неща за стандартите, твърди Явор Гечев