БДФ искат в Реформаторския блок
София. БДФ, които бяха коалиционен партньор на ДСБ на предишните предсрочни парламентарни избори, са решили да водят преговори за влизане в Реформатор...
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София. БДФ, които бяха коалиционен партньор на ДСБ на предишните предсрочни парламентарни избори, са решили да водят преговори за влизане в Реформатор...
Партията на Костов представи водачите на листи в страната
София. Коалиция ДСБ – БДФ откри предизборната си кампания като представи водачите на листи. В централата на "Кърниградска" председателите на двете ф...