Проговориха убийците на полицай Бъчваров! Оправданията
Защо се е стигнало до фаталния изстрел
Следете всички новини, анализи и коментари за Бъчваров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Защо се е стигнало до фаталния изстрел
Това увери говорителят на НАП Росен Бъчваров
Загубите за бюджета през последните 10 години от манипулиране на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти са огромни
Хасково. Въвеждане на необлагаем минимум, намаляване на данъчната тежест на едноличните търговци и въвеждане на единен кодекс за изискванията към биз...