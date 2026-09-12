Паника. И в базовия лагер на Еверест хванаха COVID
Там регистрираха първи заразен
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Там регистрираха първи заразен
На слизане към базовия лагер
Българинът изкачи 3 осемхилядника за 2 месеца
След почивка ще атакува и Гашербрум 2
Българинът вървял 40 часа без да спре
Операцията по почистването ще струва над 205 000 долара
„От днес 30.09.2015, Манаслу (8163м) е вече и български връх! Аз съм вече в БЛ, мисията е изпълнена, подробности утре". Това написа в личния си профи...