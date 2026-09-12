Нинова с 2 оправдания за бавенето на мандата
Приемане на бюджета и актуализиране на пенсиите иска соцлидерът
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Приемане на бюджета и актуализиране на пенсиите иска соцлидерът
Имало огромен обем работа и сгрешени документи
Министрите на финансите на страните от еврозоната няма да могат да вземат решение за отпускането на Гърция на транш в размер на 2 млрд. евро по действ...